Athletic Bilbao vs. Real Madrid: ¿en qué canal ver el partido de La Liga Santander?

Atletic Bilbao vs. Real Madrid se enfrentarán en un interesante duelo este miércoles 22 de diciembre, a partir de las 3.30 p. m., por LaLiga Santander. El encuentro será disputado en el estadio San Mamés y podrá ser visto por ESPN 2 y Star Plus.

Los merengues llegan a este encuentro siendo líderes absolutos luego de sumar 43 unidades en 18 jornadas disputadas, donde lograron trece triunfos, cuatro igualdades y una sola derrota. El equipo de Carlo Ancelotti es el más regular de la temporada y es candidato a alzar la copa.

Por su parte, Athletic Bilbao marcha en la décima casilla con 24 unidades sumadas a lo largo de cinco triunfos, nueve empates y cuatro derrotas. Por ahora no han tenido éxito pero ello no quita que no puedan aspirar a un torneo europeo ya que se encuentran a solo unos puestos de zona de clasificación.

Real Madrid vs Athletic Bilbao: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Atletic Bilbao ¿Cuándo juegan? Miércoles 22 de diciembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Mamés ¿Canal? ESNP 2, Star Plus y podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

Ecuador: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

El partido entre Real Madrid vs. Athetic Bilbao será transmitido por ESPN2 y Star Plus para toda Latinoamérica.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Real Madrid vs. Athletic Bilbao por internet, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: alineaciones probables

Probable alineación de Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, V. Junior, Benzema.

Probable alineación de Athletic Bilbao: Agirrezebala; Lekue, Álvarez, Núñez, Balenciaga; Williams, Vesga, Vencedor, Muniain; García, Williams.

¿Dónde se jugará el partido Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

El partido se jugará en el Estadio San Mamés de la ciudad de Bilbao.