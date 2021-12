PSG vs. Lorient: las posibles formaciones del partido por la Ligue 1

Paris Saint-Germain tendrá un nuevo desafío por la Ligue 1. Esta vez enfrentarán al Lorient por la jornada 19 del torneo francés. Los dirigidos por Mauricio Pochettino son líderes absolutos de la tabla con 45 puntos a 13 de su principal perseguidor, Olympique de Marsella. Por otro lado, los merluzas están comprometidos con el descenso, se encuentran en la penúltima posición con 15 unidades. Además, no ganan un partido desde septiembre.

PSG vs. Lorient: posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Abdou Diallo; Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes; Lionel Messi , Mauro Icardi y Ángel Di María. DT: Mauricio Pochettino.

Lorient: Nardi; Jenz, Laporte, Mendes, Le Goff, Silva; Ouattara, Abergel, Le Fee, Boisgard; Moffi. DT: Christophe Pélissier.

PSG vs. Lorient: bajas

PSG: Kylian Mbappé (amarillas), Neymar, Julian Draxler, Colin Dagba, Juan Bernat, Nuno Mendes y Marco Verratti (amarillas).

Kylian Mbappé (amarillas), Neymar, Julian Draxler, Colin Dagba, Juan Bernat, Nuno Mendes y Marco Verratti (amarillas). Lorient: Fabien Lemoine y Jeremy Morel.

PSG vs. Lorient: hora

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Lorient vs. PSG ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Lorient vs. PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Ligue 1: tabla de posiciones