Presidente de Coopsol arremete contra la FPF: “¿Qué han hecho para repotenciar a los clubes?”

Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con 61 votos a favor y cuatro abstenciones. Tras esto, el chiclayano anunció que su principal objetivo de esta nueva gestión es mejorar el fútbol nacional en todos sus aspectos .

Uno de los que salieron a hablar al respecto fue Freddy Ames, presidente del Deportivo Coopsol. “Nosotros pensamos que la alternancia democrática es lo correcto. Que las personas se mantengan en el cargo más allá del periodo por el cual fueron elegidos nos parece que no es lo correcto, más tomando en consideración que en el periodo que estuvieron no se han dado los avances que se debían dar. En ese sentido no estábamos de acuerdo con que Agustín Lozano vaya a la reelección pero las demás instituciones han votado a favor”, dijo el presidente del Deportivo Coopsol para Ovación.

Posteriormente, cuestionó a la FPF y afirmó que los torneos peruanos no son importantes. “¿Qué ha hecho la Federación para repotenciar a los clubes? Si bien es cierto la selección ha hecho algo importante, nuestros torneos no son de la importancia del caso y eso depende mucho de la Junta Directiva de la FPF. No han buscado la manera de desarrollar el fútbol nacional”, agregó.

Asimismo, cree que hay “buenos dirigentes”; sin embargo, no se encuentran “en el lugar adecuado”. “Hay muy buenos dirigentes pero lamentablemente a los buenos dirigentes que conozco no los veo en el lugar adecuado. Lamentablemente profesionales de alto nivel que conducen sus instituciones como empresas de éxito, el entorno no ayuda. Pero también existen dirigentes de pésimo nivel”, añadió.

La ADFP debería organizar los torneos del fútbol peruano

Finalmente, considera que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) debería encargarse de la organización de los torneos. “La ADFP como siempre lo ha hecho y lo ha hecho bien debería tener esa función. Tomó esa función la FPF y vemos que se ha retrocedido en algunos temas. Cuando lo manejaban las Asociaciones de primera como de segunda, lo hacían bien”, concluyó.