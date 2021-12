Sin futuro en Barcelona: los cinco jugadores que el club pondrá a la venta en enero

Se preparan. Una nueva temporada está a punto de iniciar y FC Barcelona planea sacarle el máximo provecho. El club catalán necesita contratar nuevos refuerzos para fortalecer al equipo y así intentar escalar posiciones en LaLiga Santander, donde se encuentra en la octava posición. Es por ese motivo que para poder sumar mayores posibilidades en el mercado de fichajes, el cuadro blaugrana pondrá a la venta a cinco jugadores en enero próximo.

Según algunos medios catalanes, el primero en la lista es el delantero Luuk de Jong. Pese a la baja significativa que presenta el equipo en el ataque tras la lesión de Ansu Fati y el pronto retiro de Sergio ‘Kun’ Agüero, el neerlandés no ha logrado convencer a la directiva, quién ya estaría evaluando una oferta del Fenerbahçe de Turquía como próximo destino para el atacante.

Un jugador que no logra encajar del todo en la nueva estrategia impuesta por Xavi Hernández es Sergiño Dest. El lateral ha tenido problemas con el juego de posicionamiento que plantea su entrenador y sería una opción fija, aunque sorpresiva, para el próximo mercado de fichajes. No obstante, su perdida sería positiva, pues lo pretenden dos grandes clubes de Europa: Bayern Múnich y Tottenham. De igual manera, el austríaco Yusuf Demir podría dejar el equipo al no sentirse cómodo con el nuevo planteamiento.

Finalmente, las otras dos opciones de venta son Philippe Coutinho y Samuel Umtiti. Además de su desempeño irregular, la salida del futbolista brasileño se debe también a su alto costo. Coutinho gana un poco más de 20 millones de euros, cifra que el club blaugrana no planea seguir costeando. Por otra parte, Umtiti no ha logrado encontrar su lugar en el equipo de Hernández, y estaría siendo pretendido por el AC Milan.

FC Barcelona vs. Sevilla

Este martes se disputará el encuentro entre FC Barcelona y Sevilla por LaLiga Santander. El duelo iniciará a las 3.30 p.m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.