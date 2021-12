Real Madrid vs. Athletic Club por ESPN 2: conoce la hora del duelo por LaLiga

Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO se enfrentarán este miércoles 22 de diciembre, desde las 3.30 p. m. (Perú). El duelo se desarrollará en el Estadio San Mamés en el marco de la jornada 21 de la Liga Santander.

La transmisión del partido estará a cargo de la señal de ESPN 2. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol español y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Real Madrid vs. Athletic Club: la previa

Real Madrid querrá redimirse este miércoles luego del empate ante el Cádiz (0-0) mientras que Athletic Bilbao, noveno en la tabla, viene de derrotar al Betis (3-2).

“El Athletic Club - Real Madrid, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Santander, se adelantará al miércoles 22 de diciembre, dado que en la fecha de disputa de la Jornada 21 (miércoles 19 de enero) deberán disputar ambos equipos su correspondiente eliminatoria de octavos de la Copa del Rey fijada para esa fecha”, señaló la web de LaLiga.

Carlo Ancelotti viajará a Bilbao con importantes bajas a raíz de contagios de COVID-19 y lesiones como las de Marco Asensio y Dani Carvajal, además del brasileño Casemiro, suspendido tras recibir su quinta amarilla de la temporada.

Con información de AFP.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Athletic Club?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO empezará a partir de las 3.30 p. m.(Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Alemania: 9.30 p. m.

Italia: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Athletic Club?

El duelo por la Liga Santander, irá por la señal de ESPN 2, en territorio latinoamericano. Conoce qué canales sintonizar el encuentro según tu cable operador.

¿Qué canales transmiten el Real Madrid vs. Athletic Club?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Athletic Club ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Real Madrid vs. Athletic Club, sintoniza las señales de ESPN Play app de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes mantenerte informado por medio de la cobertura ONLINE de La República Deportes.