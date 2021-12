¿Dónde ver el duelo entre Arsenal vs. Sunderland EN VIVO por la EFL Cup?

Este martes 21 de diciembre se juega el primer encuentro por los cuartos de final de la EFL Cup entre Arsenal y Sunderland AFC en el Emirates Stadium de Londres. El duelo iniciará a las 2.45 p.m. (hora peruana). El cotejo será transmitido por la señal de ESPN 4 y el servicio de streaming de Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto del partido, todos los goles y todas las incidencias a través de la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro

Partido Arsenal vs. Sunderland AFC ¿Cuándo juegan? Martes 21 de diciembre ¿A qué hora? 2.45 p.m. (Perú), 7.45. p.m. (Inglaterra) ¿Dónde juegan? Emirates Stadium de Londres ¿En qué canal? ESPN 4, Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones del duelo Arsenal vs. Sunderland

Posible alineación de Arsenal

Aaron Ramsdale, Kieran Tierney, Gabriel, Ben White, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Thomas Partey, Bukayo Saka, Martin Odegaard y Alexandre Lacazette.

Posible alineación de Sunderland AFC

Ron-Thorben Hoffmann, Callum Doyle, Tom Flanagan, Bailey Wright, Lynden Gooch, Dan Neil, Carl Winchester, Leon Dajaku, Alex Pritchard, Nathan Broadhead y Ross Stewart.

¿A qué hora juegan EN VIVO Arsenal vs. Sunderland?

El duelo EN VIVO entre Arsenal vs. Sunderland comenzará a las 2.45 p.m. (hora peruana). A continuación, te mostramos el resto de horarios de acuerdo a tu ubicación.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 1.45 a. m. (PT)

México: 12.45p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver el encuentro entre Arsenal vs. Sunderland?

Podrás ver el partido EN VIVO entre Arsenal vs. Sunderland a través de la señal de ESPN 4 y el servicio de streaming Star Plus. También podrás disfrutar del minuto a minuto del cotejo en la web de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN 4?

El duelo entre Arsenal vs. Sunderland será transmitido a través de ESPN 4. Aquí te mostramos la lista de canales.

Perú : canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV).

: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV). Argentina : canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital).

: canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital). Bolivia : canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo).

: canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo). Chile : (Fox Sports 1): canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD).

: (Fox Sports 1): canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD). Colombia : canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV).

: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV). Ecuador : canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union).

: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union). Paraguay : canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable).

: canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable). Uruguay : canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo).

: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo). Venezuela: canal 501 (CANTV), canal 110 Y 1110 (Inter satélite), canal 58 y 190 (Inter cable), canal 35 y 151 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus?

También podrás ver la transmisión del partido entre Arsenal vs. Sunderland a través de la señal de Star Plus. Para acceder a la programación del servicio de streaming, debes registrarte con tus datos personales en la web www.starplus.com e iniciar sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el duelo entre Arsenal vs. Sunderland?

El cotejo se llevará a cabo en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres, a continuación, te mostramos la ubicación del coloso.