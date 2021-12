Atlético de Madrid vs. Granada: ¿A qué hora y dónde ver en encuentro por LaLiga Española?

Atlético de Madrid vs. Granada se verán las caras este miércoles 22 de diciembre a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) . El duelo tendrá lugar en el Nuevo Estadio de los Cármenes por la novena fecha de LaLiga española 2021-22. Mira la transmisión en vivo a través de La República Deportes.

Atlético de Madrid vs Granada: ficha del partido

LaLiga - Fecha 9 Atlético de Madrid vs. Granada ¿Cuándo juegan? Miércoles 22 de diciembre ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Nuevo Estadio de los Cármenes ¿Dónde lo transmiten? Star+

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Granada?

El encuentro Atlético de Madrid vs. Granada tendrá lugar desde la 1.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa la hora de inicio de este encuentro según tu ubicación:

Perú: 1.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético de Madrid vs Granada?

Puedes ver el partido Atlético de Madrid vs. Granada a través de la señal de Star Plus. Para acceder debes registrarte con tus datos personales en la web oficial del streaming: www.starplus.com. Recuerda que la plataforma ofrece tres paquetes de suscripciones para poder disfrutar de los encuentros futbolísticos.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para pode ver la transmisión del cotejo Atlético de Madrid vs. Granada online, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura completa del minuto a minuto, las mejores jugadas y los goles vía La República Deportes.

Atlético de Madrid vs Granada: alineaciones probables

Granada: Luis Maximiano; Santiago Arias, Torrente, Germán Sánchez, Carlos Neva; Antonio Puertas, Luis Milla, Yan Eteki/Ángel Montoro, Darwin Machis; Jorge Molina y Luis Suárez.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Felipe, Geoffrey Kondogbia, Mario Hermoso; Kieran Trippier, Rodrigo de Paul, Koke Resurrección, Thomas Lemar, Yannick Carrasco; Luis Suárez y Joao Félix.

¿Dónde se jugará el partido Atlético de Madrid vs Granada?

El partido entre Atlético de Madrid vs. Granada se jugará en el Nuevo Estadio de Los Cármenes, ubicado ciudad española de Granad