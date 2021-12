Valencia vs. Levante EN VIVO: ¿cómo ver el partido de LaLiga vía ESPN 2 y Star Plus?

Valencia vs. Levante EN VIVO se enfrentan HOY lunes 20 de diciembre por la fecha 18 de LaLiga Santander desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Ciudad de Valencia. El encuentro del clásico valenciano será televisado a través de ESPN 2 y Star Plus en la región de Sudamérica.

Además, podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS gracias a la cobertura especial de La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto y todas las incidencias del choque.

Valencia vs. Levante: ficha del partido

LaLiga Santander Valencia vs. Levante ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 20 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Ciudad de Valencia ¿Canal? ESPN 2 y Star Plus.

La previa del Valencia vs. Levante

En el cierre de la fecha 18 de LaLiga Santander, Valencia vs. Levante serán los encargados de cerrar la jornada futbolera en lo que será una nueva edición del clásico valenciano de España.

El cuadro local atraviesa una mala temporada, ya que actualmente es el colero del torneo con ocho unidades. Además, sigue sin registrar victorias.

En tanto, el conjunto de Mestalla atraviesa un panorama totalmente opuesto. Marcha en la octava casilla con 25 puntos. Una victoria lo acercaría a los seis primeros lugares de LaLiga.

¿A qué hora juegan Valencia vs. Levante?

El Valencia vs. Levante se jugará desde las 3.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa la hora de inicio de este encuentro según tu ubicación geográfica:

Perú: 3.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver el Valencia vs. Levante vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Valencia vs. Levante ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Valencia vs. Levante por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Valencia vs. Levante?