Premier League: nadie detiene al Manchester City de Pep Guardiola

Por: Mariano López V.

“Yo sé que es muy difícil ganar cuatro, cinco o seis partidos consecutivos en el fútbol inglés. Ese es nuestro reto. Estoy acá para demostrar que en la Premier también se puede jugar de la manera que a mí me gusta y ser exitoso”, dijo Pep Guardiola en su presentación como nuevo director técnico del Manchester City, allá por julio del 2016. Lo que antes parecía un reto, cuatro años después es lo normal. En la liga más complicada del mundo, los ‘ciudadanos’ no se cansan de ganar, gustar y golear.

De visita, ante el Newcastle United, los dirigidos por Pep volvieron a exhibir su mejor fútbol, pasando por encima al equipo de mayor poderío económico de todo el planeta futbolero. Un categórico 4-0 en St. James’ Park, su octava victoria consecutiva en la Premier (tercera sin recibir goles), dejará a los celestes de Manchester en la cima del torneo hasta el día de Navidad, algo que el Liverpool había logrado en las últimas tres temporadas. Los responsables de tan abultado marcador fueron los portugueses Rubén Días (5′) y Joao Cancelo (27′), Riyad Mahrez (64′) y Raheem Sterling (86′), quien ha convertido 34 de sus 101 anotaciones en Premier dentro del área chica. ¿Será muy temprano como para anticiparse a la segunda rueda y pensar en un nuevo título doméstico para el City? Quizás, pero la estadística dice lo contrario: cada vez que llegaron a Navidad en la punta (2011/12 y 2017/18) terminaron la campaña siendo campeones.

Lamento. Los Spurs cortaron una racha de 8 victorias ‘Reds’ (6 en Premier y 2 en Champions). Foto: EFE

¿Y los escoltas?

Para los seguidores inmediatos del Manchester City, como Liverpool (segundo) y Chelsea (tercero), ayer fue un día para el olvido. Temprano por la mañana, los ‘Blues’ volvieron a dejar puntos en el camino al empatar 0-0 en su visita a Wolves. El cuadro comandado por Thomas Tuchel ha caído en un bache en las últimas semanas, al extremo de solo haber ganado dos de sus últimos ocho choques por Premier (vs. Watford y Leeds).

Los ‘Reds’ no pasan un mal momento, de ninguna manera, pero el Tottenham —que levantó considerablemente su rendimiento con el arribo del DT italiano Antonio Conte— estuvo a la altura del frenético ritmo que Jurgen Klopp busca imponer, robándole un empate inesperado. Harry Kane (13′) y Heung-Min Son (74′) convirtieron para los Spurs, mientras que Liverpool encontró el fondo de la red a través de Diogo Jota (35′) y el lateral Andy Robertson (69′).

La palabra

