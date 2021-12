Detuvieron a aficionado de Leeds por insultos racistas a jugadores del Arsenal

Por la fecha 18 de la Premier League, Arsenal goleó 4-1 al Leeds United, equipo de Marcelo Bielsa que jugó como local en el estadio Elland Road. Con ese resultado, la escuadra dirigida por el argentino se hundió en la tabla y quedó cerca la zona de descenso, mientras que los gunners escalaron al cuarto puesto, en el que buscarán quedarse para obtener un cupo a la Champions League 2022-2023.

El evento deportivo, que debió ser un espectáculo para los aficionados del fútbol, tuvo más de un altercado. Durante el choque, insultos racistas fueron lanzados desde las tribunas hacia jugadores del Arsenal que entrenaban a un lado del campo, informó el diario The Sun.

Además, cuando Martinelli celebró su gol, fue agredido con objetos que lanzaron los hinchas del Leeds. Luego, tras la anotación de Bukayo Saka, el colegiado recomendó a los gunners que no celebren cerca de los fanáticos de los pavos reales para evitar más incidentes.

De acuerdo con el medio, un aficionado del cuadro local fue detenido después del enfrentamiento por presuntamente haber sido quien profesara las ofensas discriminatorias.

Arteta y Bielsa en contra del racismo