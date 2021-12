Guardiola sobre la ausencia de dos de sus titulares: “Si no se comportan, no van a jugar”

Luego de la gran victoria del Manchester City por 4-0 sobre Newcastle en la fecha 18 de la Premier League, Pep Guardiola se refirió a que las ausencias de Jack Grealish y Phil Foden se debieron a una inconducta de ambos jugadores luego de la goleada 7-0 sobre el Leeds United.

Los ciudadanos se encuentran en la primera posición con 44 puntos, tres unidades por encima de su más cercano perseguidor (Liverpool). Al término de la victoria sobre las urracas, en conferencia de prensa, el técnico español fue consultado por la no inclusión de Foden y el futbolista más caro de la liga inglesa, Grealish.

Pep Guardiola no tuvo problemas en explicar la verdadera razón. “No, sus ausencias no fueron por rotación. Me decidí por este equipo porque merecían jugar hoy. Estos jugadores y no los otros”, expresó.

“En Navidad, presto mucha atención al comportamiento dentro y fuera del campo. Y cuando fuera no tienen el adecuado, no van a jugar. Así que tenemos que estar concentrados todo el tiempo debido a las distracciones en la época navideña y todo lo que sucede (rebrote), todavía tienes que estar concentrado”, agregó.

¿Qué habrían hecho Phil Foden y Jack Grealish?

Se llegó a saber que ambos jugadores se habrían ido a una discoteca luego de derrotar 7-0 al Leeds United de Marcelo Bielsa. Este actuar no le habría gustado nada al español, ya que iba en contra del rebrote de la COVID-19 en Reino Unido y la seguidilla de partidos que tienen los ciudadanos.

Jugadores del Manchester City se habrían ido a una discoteca.