Juventus vs. Cagliari: posibles formaciones del encuentro por la Serie A de Italia

Juventus vs. Cagliari se juega mañana, 21 de diciembre a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Juventus Stadium (Turín) por la jornada 19 de la Serie A italiana. Los dirigidos por Massimiliano Allegri llevan cinco encuentros invictos en todas las competiciones y buscarán luchar por un cupo hacia un torneo internacional.

Juventus vs. Cagliari: posibles alineaciones

Juventus: Wojciech Szczesny, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Arthur, Weston McKennie, Federico Bernardeschi, Moise Kean y Álvaro Morata.

Cagliari: Alessio Cragno, Luca Ceppitelli, Charalampos Lykogiannis, Giorgio Altare, Raoul Bellanova, Nahitan Nández, Alberto Grassi, Alessandro Deiola, Dalbert, Leonardo Pavoletti y Joao Pedro.

Juventus vs. Cagliari: posibles bajas

Juventus: Federico Chiesa, Danilo, Paulo Dybala, Luca Pellegrini, Aaron Ramsey.

Cagliari: Martín Cáceres, Diego Godín, Riccardo Ladinetti, Razvan Marin, Marko Rog, Kevin Strootman y Sebastian Walukiewicz.

Juventus vs. Cagliari: hora

Argentina: 4.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

¿Cómo ver Juventus vs. CagliariONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Juventus vs. Cagliaripor internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Serie A: tabla de posiciones EN VIVO