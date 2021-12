Javier Mascherano considera que Xavi está más que capacitado para mejorar al FC Barcelona

Tras culminar su carrera como futbolista en Estudiantes de la Plata, Javier Mascherano inició una nueva etapa de su vida fuera de los terrenos de juego. Si bien sigue relacionado al fútbol trabajando como entrenador sub-20 de la selección argentina, el popular ‘Jefecito’ sabe que colgar las botas transforma sus días por completo.

Es por ello que al ser consultado por Xavi y su nueva tarea como entrenador culé, Mascherano señaló que conocer el club como él es un plus al momento de trabajar , pero que tiene una tarea muy dura por delante.

“Es alguien que conoce al club como pocos, creo que para entrenar a un equipo tan especial uno tiene que conocerlo, tiene que entender cómo es la filosofía de la institución. No es un club cualquiera, en la parte de la capacidad, del entendimiento del juego está más que sobrado para hacer grandes cosas. No están en su mejor momento, todos lo sabemos, pero no tengo ninguna duda en que el Barcelona va a mejorar con él ”, comentó el exjugador del Liverpool al diario Marca de España.

Javier Mascherano y Xavi Hernández ganaron dos Champions cuando coincideron en el FC Barcelona. Foto: Champions League.

Asimismo, el entrenador de 37 años comentó cómo ve a Messi de cara al Mundial de Qatar 2022, aprovechando su presencia en Doha de cara a la próxima cita mundialista.