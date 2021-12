Dirigente de LDU realizó dura crítica a Hernán Barcos y descartó su regreso

La renovación de Hernán Barcos con Alianza Lima es un tema que tiene en vilo a la mayoría de los hinchas del club blanquiazul. Con el arranque de la pretemporada del club, surgió en las últimas horas el rumor de que el ‘Pirata’ podría regresar a LDU, pero un dirigente del club albo rápidamente se encargó de desmentir dicha posibilidad.

En declaraciones recogidas por el portal Fútbol Ecuador, el directivo Esteban Paz aseguró que el delantero argentino, campeón de la Recopa Sudamericana 2010 con el club ecuatoriano, no es una opción para reforzar la plantilla.

“Las redes sociales sueltan mucha especulación. LDU necesita renovarse constantemente. Barcos ya es pasado y le gusta decir cualquier cosa en redes y en prensa que no van con los hechos de lo que pasó”, manifestó Paz en relación a una polémica surgida en torno a ambos en años previos.

Hernán Barcos jugó en LDU en dos etapas. Foto: AFP

“No vamos a entrar a confrontarle y yo no impongo jugadores a los entrenadores como él (Barcos) quisiera. Los entrenadores tienen la capacidad de decidir si viene o no un jugador. Y desde Pablo Repetto, ya no lo han querido a Barcos de regreso”, disparó el dirigente.

La fuerte crítica de Paz hacia el artillero de 37 años tiene su origen en las declaraciones que el futbolista hiciera en julio sobre su salida de la Liga de Quito en el 2018. Aquella vez, Barcos sostuvo que fue perjudicado luego de reclamar el pago de salarios atrasados en nombre de sus compañeros, pues tuvo que dejar el equipo cuando estaba a un solo tanto de convertirse en el goleador histórico.