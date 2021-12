Gregorio Pérez descartó que Yuriel Celi juegue en Universitario para la temporada 2022

Tras varios días de rumores, la posibilidad de que Yuriel Celi juegue en Universitario de Deportes ha quedado descartada. El mismo entrenador Gregorio Pérez ha dejado en claro que el volante no es una prioridad para el equipo. Esto sucede debido a que el estratega uruguayo considera que tiene muchos futbolistas de ataque y con cualidades parecidas en el plantel.

“Es un buen jugador por lo que veo. Sí, he visto de él. Pero debo decir que se han hablado algunas cosas que se han puesto en mi boca y no es así. A mí en algún momento me hablaron del jugador y yo he manifestado que por el momento la plaza de futbolistas con las características y las funciones de mitad de cancha hacia adelante nosotros tenemos bastante, muchas variantes”, indicó Pérez en Willax Deportes.

Asimismo, el extécnico de Peñarol precisó que su no llegada a Ate no es por temas personales, sino por un análisis deportivo que ha realizado junto a sus colaboradores.

“Han vinculado falsamente de que yo no lo quiero por problemas particulares del jugador. Eso no es así. No lo conozco. Yo no puedo abrir opinión por una persona que no conozco, no sé de su vida. Sé que es un jugador con mucho talento que está buscando una posibilidad, pero en este momento en la ‘U’ no puede ser”, finalizó.

