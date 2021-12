Cosas que el dinero no compra: Dani Alves y los motivos para regresar al FC Barcelona

No todo es dinero. Dani Alves arribó al Barcelona en una de las peores crisis de la historia del club. Con la partida de Lionel Messi, el panorama en tienda culé empeoró y llegó a su punto más preocupante con la temprana eliminación de la Champions League. En medio de este tormento, Joan Laporta decidió apostar por Xavi Hernández para rescatar el proyecto y volver a la esencia del juego blaugrana; sin embargo, este no sería el único refuerzo de jerarquía.

Con 38 años y después de ganarlo todo con el equipo catalán, es brasileño decidió retornar por amor a la camiseta. Desde su partida en el 2016, el defensor siempre tuvo en su mente regresar al lugar donde fue feliz.

Retorno. Dani Alves no jugaba por el Barza desde 2016. Foto: AFP

“Agradezco al fútbol porque me devolvió a un lugar al que quería volver durante cinco años. Dejé el Barcelona para ir a la Juventus, en mi cabeza estaba: ‘Que tengas temporadas increíbles en la Juventus y vuelvas al Barza’. No funcionó. Fui al PSG y tampoco ”, manifestó en diálogo con Canal Football Club.

Luego de su exitosa trayectoria en Europa, decidió irse al Sao Pablo y disputar la Copa Libertadores. Pese a estar en uno de los grandes, esto no era suficiente. “Estaba en Sao Paulo con la misma mentalidad. Es difícil para un jugador que regresa a Brasil poder volver a un gran club como el Barza. Y cuando todo el mundo pensaba que yo estaba acabado, que no podía volver a Europa, el fútbol decía: ‘Tú, te vuelves a un gran club’”, reflexionó.

Conociendo la complicada situación financiera que atravesaba el conjunto catalán, el experimentado lateral derecho decidió volver sin pensar en los réditos monetarios.

“Todo el mundo está acostumbrado a centrarse en el dinero, yo no. Antes no tenía dinero, así que para mí tener unos millones más no va a cambiar nada. La vida se acaba, no tenemos todos los barcos o jets privados, solo tenemos los recuerdos y los buenos momentos . Cuando me vaya, quiero que la gente me recuerde como alguien que pensaba diferente a los demás”, puntualizó.

Por otra parte, el exjugador del Scratch se encuentra contando los días para volver a debutar con la camiseta azulgrana. Si bien estuvo presente ante Boca Juniors en la Maradona Cup, tiene que esperar hasta el 2022 para que LaLiga Santander pueda habilitarlo y vuelva a jugar un partido oficial.

¿Cuándo juegan FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga?

FC Barcelona vs. Sevilla se enfrentarán este martes 21 de diciembre a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) por el partido pendiente de la fecha 4 de LaLiga Santander. El duelo tendrá como escenario el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.