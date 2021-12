Barracas Central vs. Quilmes: las posibles alineaciones del partido por el ascenso argentino

Barracas Central vs. Quilmes tendrá lugar este 21 de diciembre en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 6.10 p. m. (hora peruana) y 8.10 p. m. (hora argentina). Ambos equipos se enfrentarán para definir al nuevo inquilino de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina.

Barracas Central vs. Quilmes: posibles alineaciones

Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Jonathan Rivero, Bruno Cabrera, Fernando González, Gonzalo Paz; Dylan Glaby, Daniel Martínez, Iván Tapia, Juan Manuel Vázquez; Lucas Colitto y Mauro Albertengo. DT: Rodolfo de Paoli.

Quilmes: Rodrigo Saracho; Rafael Barrios, Pier Barrios, Agustín García Basso, Agustín Bindella; Julián Bonetto, Adrián Calello, Brandon Obregón o Facundo Silva, Camilo Machado; Facundo Pons y Mariano Pavone. DT: Facundo Sava.

Barracas Central vs. Quilmes: hora

Perú: 6.10 p. m.

Ecuador: 6.10 p. m.

Colombia: 6.10 p. m.

México: 5.10 p. m.

Argentina: 8.10 p. m.

Uruguay: 8.10 p. m.

Chile: 8.10 p. m.

Bolivia: 7.10 p. m.

Venezuela: 7.10 p. m.

¿Cómo ver Barracas Central vs. Quilmesi ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Barracas Central vs. Quilmes por internet, puedes sintonizar la señal de TyC Sports Play, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Barracas Central vs. Quilmes: ¿dónde se juega?

El encuentro por el ascenso se jugará en el estadio Presidente Terón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda, recinto donde Racing Club juega de local.