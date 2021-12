Arsenal vs. Sunderland: posibles formaciones del encuentro por la EFL Cup

Arsenal vs. Sunderland se verán las caras este martes 21 de diciembre a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Emirates Staidum (Londres). Los dirigidos por Mikel Arteta pasan por un buen momento en la Premier League. Se ubican en el cuarto lugar y se mantienen en zona de clasificación a la UEFA Champions League 2022-23. Por otro lado, los ‘gatos negros’ disputan la Tercera División de Inglaterra.

Arsenal vs. Sunderland: posibles alineaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale, Kieran Tierney, Gabriel, Ben White, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Thomas Partey, Bukayo Saka, Martin Odegaard y Alexandre Lacazette.

Sunderland: Ron-Thorben Hoffmann, Callum Doyle, Tom Flanagan, Bailey Wright, Lynden Gooch, Dan Neil, Carl Winchester, Leon Dajaku, Alex Pritchard, Nathan Broadhead y Ross Stewart.

Arsenal vs. Sunderland: posibles bajas

Arsenal: Pierre Aubameyang, Sead Kolasinac, Albert Sambi Lokonga y Pablo Mari.

Sunderland: Jordan Willis.

Arsenal vs. Sunderland: hora

Argentina: 4.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

¿Cómo ver Arsenal vs. Sunderland ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Arsenal vs. Sunderland por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.