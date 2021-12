¡Le alcanzó! El día que Luis Trujillo menospreció a Pablo Lavandeira

Pablo Lavandeira se convirtió en el segundo refuerzo oficial de Alianza Lima para disputar la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores del 2022. Ante su fichaje, cientos de hinchas del cuadro blanquiazul recordaron un episodio curioso que protagonizó el uruguayo junto a Luis Trujillo hace algunos años.

En el 2015, UTC goleó 3-0 por la fecha 11 del Torneo Clausura. Tras el partido, ‘Talara’, entonces jugador del cuadro blanquiazul, insultó al volante, quien defendía al conjunto cajamarquino. “Ojalá te alcance Lavandeira, con…” , le dijo el lateral izquierdo al charrúa, en alusión a que el Gavilán del Norte luchaba por no descender.

Tiempo después, el centrocampista se refirió a este tema y entendió la reacción del defensor nacional. “En el momento de calentura, todos cometemos errores, todos dicen cosas que realmente no se sienten. Trujillo no se disculpó conmigo, pero sé que ha conversado con compañeros y se ha dado cuenta de que no fue lo más acertado ”.

Polos opuestos: ¿cómo les fue a Pablo Lavandeira y Luis Trujillo desde el 2015?

Tras protagonizar ese incidente, las carreras de Pablo Lavandeira y Luis Trujillo tomaron rumbos distintos. El uruguayo poco a poco comenzó a destacar en el fútbol peruano y jugó en clubes importantes de nuestro medio como Deportivo Municipal, Universitario de Deportes y Alianza Lima, en el que acaba de ser presentado oficialmente.

Por su parte, la carrera de ‘Talara’ fue en descenso. El lateral izquierdo dejó el cuadro blanquiazul a finales del 2016, debido al bajo rendimiento que tuvo en aquella temporada. Posteriormente, el futbolista nacional pasó por equipos de provincia como Sport Huancayo, Ayacucho FC, Cienciano y UTC. Sin embargo, no volvió al nivel que mostró en sus inicios en la escuadra íntima.