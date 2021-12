¡Indignante! Vincent Kompany denunció insultos racistas por parte de hinchas de Club Brujas

Se vuelve a manchar el fútbol. Otro lamentable hecho de racismo se da en el balompié. En esta ocasión, el agraviado fue el exdefensor del Manchester City Vincent Kompany, quien ahora se maneja como DT del Anderlecht de la liga belga. Tras el duelo contra Club Brujas que finalizó en empate 2-2, el técnico se mostró furioso por los comentarios racistas de la hinchada rival.

“Salgo de este partido disgustado. Durante todo el partido, el cuerpo técnico y yo fuimos insultados. Insultos racistas que también fueron dirigidos a los jugadores El día terminó mal. Me voy a reunir con mi cuerpo técnico y con las personas que me importan. No debemos vivir eso hoy en día”, denunció el excapitán de los citizens

Brujas condena todo acto de racismo

A través de un comunicado oficial compartido por sus redes sociales, el equipo manifestó su rechazo total a lo acontecido: “El Club Brugge, sus seguidores, personal, jugadores, empleados y la junta condenan enérgicamente cualquier forma de racismo. Estos pocos no son representativos de los valores y estándares de nuestro club y no tienen lugar en Jan Breydel”.

La madre del exjugador es belga, mientras que su papá proviene del Congo. El padre de Kompany escapó de la República Democrática del Congo y, en 2018, se convirtió en el primer alcalde afrodescendiente de Bélgica, en Ganshoren.