Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO: minuto a minuto por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO se miden por la jornada 18 de LaLiga Santander 2021-22. El duelo se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV de ESPN desde las 3.00 p. m. (hora peruana). En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Real Madrid vs. Cádiz: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Cádiz ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 19 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz?

En territorio peruano, el juego Real Madrid vs. Cádiz se podrá seguir desde las 3.00 p. m.; consulta la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El puntero Real Madrid intentará regalarle a su público una victoria en el último compromiso de este 2021 que disputará en el Santiago Bernabéu. El rival a vencer será el modesto Cádiz, en situación crítica al ubicarse antepenúltimo de la tabla de posiciones.

Los merengues lideran con comodidad el torneo gracias a sus 42 puntos, cinco más que su escolta Sevilla, de los cuales consiguió la mitad con siete triunfos consecutivos; el más reciente fue por 2-0 en el derbi madrileño ante Atlético de Madrid. Karim Benzema y Marco Asensio fueron los encargados de anotar para imponerse a los colchoneros.

Los gaditanos, en cambio, están seriamente complicados con el descenso al sumar apenas 13 unidades. En su cotejo de la fecha previa, dejaron escapar los tres puntos en casa contra Granada sobre el final y ya llevan cuatro juegos seguidos sin poder ganar.

Real Madrid y Cádiz se han visto las caras dos veces desde el regreso de estos últimos a la primera división en la temporada 2020-21. El balance de ambos enfrentamientos es de un juego ganado para cada uno.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Cádiz?

Para los países de Sudamérica, el canal que televisará la contienda Real Madrid vs. Cádiz será ESPN en televisión por cable y/o satélite.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Cádiz ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Real Madrid vs. Cádiz por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Cádiz

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos; Lucas Vázquez, Karim Benzema, Vinícius Jr.

Cádiz: Jermías Ledesma; Carlos Akapo, Fali, Juan Cala, Alfonso Espino; Iván Alejo, Jens Jonsso, Tomás Alarcón, Álex Fernández; Álvaro Negredo, Anthony Lozano.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Cádiz?

La sede para el choque Real Madrid vs. Cádiz será el Estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo ubicado en la capital española, propiedad del club merengue.

Últimos partidos de Real Madrid vs. Cádiz