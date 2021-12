PSG vs. Feignies HOY: hora y canal del partido por la Copa de Francia EN VIVO

PSG vs. Feignies se juega hoy, domingo 19 de diciembre, por los treintaidosavos de final de la Copa de Francia. El encuentro será en el Estadio de Hainaut y está pactado para las 3.10 p. m. (hora peruana) y 9.10 p. m. (hora francesa). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

PSG vs. Feignies: previa del partido

El Paris Saint-Germain inicia su camino en el torneo como el actual campeón. Los parisinos, líderes en la Ligue 1 con amplia ventaja, quieren comenzar con pie derecho el certamen ante el modesto SC Feignies, que juega en Championnat National 3 (quinta división).

En sus últimos cinco partidos por todas las competiciones, los dirigidos por Mauricio Pochettino han cosechado tres victorias y dos empates.

Por su parte, los verdiazules, contando el campeonato regional y en la copa francesa, han logrado tres victorias, un empate y una derrota.

PSG vs. Feignies: historial

Será la primera vez que ambos equipos se encuentren cara cara en todas las competencias. Los locales querrán dar la sorpresa intentando eliminar al todo poderoso del fútbol francés.

PSG vs. Feignies: rol arbitral

Florent Batta - Árbitro principal

Huseyin Ocak - Árbitro asistente 1

Gwenael Pasqualotti - Árbitro asistente 2

William Toulliou - Cuarto árbitro

¿A qué hora juegan PSG vs. Feignies?

En horario peruano, el choque PSG vs. Feignies se disputará desde las 3.10 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.10 p. m.

México: 2.10 p. m.

Colombia: 3.10 p. m.

Ecuador: 3.10 p. m.

Venezuela: 4.10 p. m.

Bolivia: 4.10 p. m.

Argentina: 5.10 p. m.

Chile: 5.10 p. m.

Paraguay: 5.10 p. m.

Uruguay: 5.10 p. m.

Brasil: 5.10 p. m.

¿Dónde ver PSG vs. Feignies EN VIVO?

El partido PSG vs. Feignies en territorio peruano se podrá sintonizar por la señal de Star Plus. Consulta la guía de canales en otro países.

Perú: Star Plus

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: beIN Sports

¿Dónde ver PSG vs. Feignies ONLINE GRATIS vía Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo PSG vs. Feignies por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Feignies?

Para acceder a Star Plus con el fin de ver el PSG vs. Feignies, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el PSG vs. Feignies?

El escenario escogido para el PSG vs. Feignies es el estadio Estadio de Hainaut, casa deportiva localizada en Valenciennes, Francia, que cuenta con una capacidad para más de 24.000 espectadores.

PSG vs. Feignies: los pronósticos de las casas de apuestas