Thomas Tuchel criticó duramente a la Premier y pidió que prioricen la salud de los jugadores

Tras el empate 0-0 entre el Wolverhampton y Chelsea en el Molineux Stadium, Thomas Tuchel compareció ante los medios de prensa, donde se mostró preocupado por la ola de contagios que tiene la Premier League y más por los casos positivos que hay en su equipo. Es por ello que criticó a la organización por la poca falta de empatía con los futbolistas, considerando que más allá de todo son personas.

“No hemos tenido una preparación sencilla porque hemos estado varios días con positivos y luego hemos viajado juntos durante tres horas, hemos cenado juntos y entonces ha llegado el contagio de Jorginho”, dijo Tuchel a la BBC.

Wolverhampton y Chelsea empataron 0-0 por la Premier League. Foto: EFE.

El positivo del volante italiano es el quinto en confirmarse en la semana, sumándose a los casos de Ben Chilwell, Romelu Lukaku, Timo Werner y Callum Hudson-Odoi. Es por eso, que el estratega alemán consideró que son razones suficientes para suspender los partidos, más aún cuando el positivo compartió espacios con otros miembros del equipo .

”La gente está preocupada porque han estado en el mismo autobús y han estado cenando juntos. Esto no ha sido suficiente para posponer el partido y hemos tenido que jugar, pero no se puede pedir a los chicos que estén concentrados al 100%”, añadió el alemán.

Finalmente, el extécnico del PSG se mostró indiferente en analizar la situación futbolista del equipo de Londres, siendo la salud lo más importante en estos momentos. ”No me importan mucho los próximos partidos, solo me importan los siguientes test y la salud de los jugadores. Hoy Kovacic tuvo que jugar media hora después de 10 días en los que ha estado con COVID-19. ¿Quién asume la responsabilidad por eso? Kanté solo había entrenado un día; Chalobah, dos”, comentó el entrenador de 48 años.