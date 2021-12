¿Cómo ver por Roja Directa el encuentro entre Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO?

En esta nota podrás saber cómo ver por Roja Directa el Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO. Los merengues están listos para consolidar su posición en la tabla en el Estadio Santiago Bernabeu a las 3.00 p. m. (hora de Lima) y, pese a que hay bajas entre los madridistas por recientes contagios de la COVID-19, el equipo blanco no deja de ser el favorito del cotejo y el que tiene más posibilidades de ganar LaLiga Santander.

Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Andriy Lunin, Gareth Bale y Rodrygo serán las ausencias por coronavirus. Ellos se suman a Dani Carvajal, quien aún se recupera de las molestias musculares.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs. Cádiz inicia a las siguientes horas, según el país donde te encuentres:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Cádiz?

Para los países de Sudamérica, el canal que televisará la contienda Real Madrid vs. Cádiz será ESPN en televisión por cable y/o satélite.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Cádiz por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Cádiz en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos, busca Real Madrid vs. Cádiz

Haz clic en el encuentro y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Real Madrid vs. Cádiz

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos; Lucas Vázquez, Karim Benzema, Vinícius Jr.

Cádiz: Jermías Ledesma; Carlos Akapo, Fali, Juan Cala, Alfonso Espino; Iván Alejo, Jens Jonsso, Tomás Alarcón, Álex Fernández; Álvaro Negredo, Anthony Lozano.