Marcelo Gallardo sobre River Plate: “Me moviliza seguir por la satisfacción que me da ganar”

El último sábado, River Plate se consagró como campeón por segunda vez en este 2021 al ganar 4-0 a Colón en la disputa del Trofeo de Campeones, que se llevó a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Uno de los artífices de este este triunfo fue el técnico Marcelo Gallardo, quien sumó su título número 14 con el conjunto millonario.

Un día después de gritar “campeón”, el estratega argentino se dirigió a la prensa y señaló que resalta más el logro colectivo, que lo conseguido personalmente.

“No me fijo en eso, no reparo en esas estadísticas. Sí me moviliza poder seguir estando en este lugar por la satisfacción que me da ganar, porque es hermoso ganar y más de la forma en que lo hacemos. Estoy feliz por eso más que por lo personal”, manifestó.

Trofeo de Campeones lo juegan el ganador de la Liga Profesional (River Plate) y el de la Copa de la Liga Argentina (Colón). Foto: River Plate

PUEDES VER: Leo Ponzio y sus emotivas palabras al despedirse del fútbol profesional con River Plate

El popular ‘Muñeco’ sostuvo que luego de ganar el título de la liga argentina, al equipo platense le costó volver a enfocarse y conseguir buenos resultados, situación que cambió en el partido ante Colón.

“Luego de Racing había que seguir jugando, y con los festejos, lesiones y todo un combo que venía, no era fácil. Y más con la incertidumbre sobre mi continuidad. Pero el lunes había que meterse rápido y enfocarse en este partido y lo hicimos”, explicó.

Sobre los posibles refuerzos para la próxima temporada, Marcelo Gallardo evitó decir nombres. “Queremos seguir potenciándonos más y este cierre es con emociones por los jugadores que completan un ciclo, como Poroto (Lux), Beto (Bologna) y Leo (Ponzio). que es un símbolo de toda esta etapa y cierra una etapa gloriosa”.