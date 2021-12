Carlo Ancelotti: ”Nos merecíamos los tres puntos, pero a veces no lo mereces y ganas”

Debían ganar para ampliar la distancia con el segundo lugar; sin embargo, no pudieron derrotar a uno de los coleros de LaLiga. En el mismo estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid igualó sin goles ante Cádiz por la fecha 18 de la liga española. Si bien los merengues tuvieron varias situaciones de gol, el guardameta del conjunto visitante terminó siendo la figura al impedir la caída de su valla.

Tras el encuentro, el técnico Carlo Ancelotti se refirió al juego mostrado por sus dirigidos y afirmó sentirse tranquilo por lo demostrado, aunque insatisfecho por el resultado.

“No nos contagiamos del juego del Cádiz, lo intentamos hasta el final. Nos faltó calidad en los últimos 30 metros, pero nada que reprochar. Lo intentamos hasta el final. Nos merecíamos los tres puntos, pero a veces no lo mereces, pero ganas. No teníamos espacios, nos dejaron por fuera y no teníamos fuerza para centrar. Pero hemos hecho muchas cosas bien. Tenemos que quedarnos tranquilos”, sostuvo.

Real Madrid igualó 0-0 ante Cádiz por la fecha 18 de LaLiga. Foto: AFP

Con este resultado, Real Madrid ahora solo tiene una ventaja de seis puntos sobre su más cercano perseguidor, Sevilla. Al respecto, el estratega italiano indicó que el campeonato es largo y que para ganar el título hay que pelear hasta el final.

“Hay que mirar la tabla y hasta ahora tenemos que decir que el Sevilla es el que está más cerca y hay que pelear contra ellos, Tiene calidad, una gran afición”, precisó.

Sobre la vuelta de Eden Hazard al equipo, Ancelotti señaló lo siguiente: “Le ha costado entrar en el partido, pero en la segunda parte lo ha hecho mejor. Por fuera no está acostumbrado, por dentro lo hace mejor. Puede ser un arma para la segunda parte de la temporada”.