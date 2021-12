Gerardo Ameli, DT de Cienciano, reconoce que le incomodó el cambio de la bolsa de minutos

¡Se alista el Papá! Cienciano buscará pelear el campeonato de la Liga 1 2022 y repetir la hazaña lograda en la Copa Sudamericana. Para ello, el entrenador Gerardo Ameli ya dirige la pretemporada y espera tener los mejores resultados con los cusqueños. Al respecto, el DT brindó una entrevista al medio peruano Radio Ovación y habló sobre su trabajo y la bolsa de minutos.

“Estoy muy entusiasmado, los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme y hay buena predisposición de todos. Se está haciendo un grupo muy interesante y entendemos que a lo largo de la temporada suma mucho, y le estamos dando mucho valor a eso”, declaró el técnico. Además, considera que fue una buena idea iniciar antes la pretemporada: “Creemos que una semana más nos brinda la posibilidad de que nuestro equipo llegue mejor aún y eso nos beneficia, con los plazos estamos muy bien”.

El entrenador reconoce que la liga peruana no será fácil. “Todos los rivales van a ser complicados sin duda, todos van a iniciar con mucha actitud y mucha ilusión la temporada . Jugar con nuestra gente, en nuestra cancha, lo trataremos de usar como plus. Toda nuestra energía está puesta en llegar de la mejor manera al inicio del torneo”, indicó.

Acerca de la bolsa de minutos dijo: “ Nos gustaría que las decisiones sean más desde la formalidad, hace tiempo se informó que no iba a haber bolsa de minutos, ahora eso se modificó, y eso incomoda mucho a lo que tiene que ver con la preparación y el armado del plantel . Eso preocupa en cuanto a lo que se trasmite hacia afuera, por la informalidad que sentimos que puede tener el torneo todavía no teniendo las cosas claras a semanas del inicio. No nos perjudica porque tenemos un grupo de juveniles que están aptos para sumar minutos”, afirmó.

También habló sobre la posibilidad de que se haga un partido de presentación en la ciudad imperial: “El club está preparando la posibilidad de tener un partido de presentación en Cusco, eso está en manos de la dirigencia. Nosotros priorizaremos seguir en altura y buscar que equipos puedan venir acá”, finalizó