Lakers vs. Bulls EN VIVO: cómo y dónde ver partido de NBA 2021-22

Lakers vs. Bulls EN VIVO ONLINE GRATIS por la NBA 2021-22 este domingo 19 de diciembre. La transmisión por internet podrás seguirlo por el canal de NBA TV a partir de las 8.00 p. m. (hora de Perú) en el United Center (Chicago). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de baloncesto en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Lakers vs. Bulls EN VIVO GRATIS gracias a la señal de NBA TV. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Lakers y Bulls, incidencias y más.

Los hombres de Chicago esperan volver a la senda de la victoria que alguna vez tuvieron de la mano de Michael Jordan en los años 80. En la actual temporada, los Toros vienen sosteniendo un año regular, con 17 triunfos y diez tropiezos; resultados que le permiten mantenerse en la segunda casilla de la Conferencia Este (zona de clasificación a los Playoffs).

Por su parte, Los Angeles Lakers han sido irregulares en la campaña 2021. El plantel donde LeBron, Anthony Davis y Carmelo Anthony son las estrellas estelares no han logrado tener un buen performance que los deje tranquilos de cara a la fase final de la temporada. Actualmente marchan sextos en la Conferencia Oeste (16 triunfos y 14 derrotas).

Lakers vs. Bulls EN VIVO: ficha del partido

Partido Lakers vs. Bulls ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 19 de diciembre 2021 ¿Dónde? United Center (Chicago) ¿A qué hora? 8.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? NBA League Pass

¿A qué hora juegan Lakers vs. Bulls?

La transmisión del partido entre Lakers vs. Bulls EN VIVO empezará a las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Lakers vs. Bulls EN VIVO por NBA League Pass

La contienda entre Lakers vs. Bulls también lo podrás disfrutar ONLINE por INTERNET a través de las App NBA League Pass. A este aplicativo solo podrás ingresar pagando una suscripción para que obtengas un usuario y contraseña.

¿Dónde ver Lakers vs. Bulls EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Lakers vs. Bulls, puedes ingresar al portal de NBA League Pass y colocar tu usuario y contraseña para acceder al contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.