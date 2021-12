Klopp explotó contra árbitro del Tottenham vs. Liverpool: “No has jugado nunca al fútbol”

Liverpool y Tottenham disputaron un animado partido en el marco de la jornada 18 de la Premier League 2021-22. El encuentro, que terminó empatado 2-2, no estuvo exento de polémicas por las controvertidas decisiones del árbitro Paul Tierney, a quien el DT Jürgen Klopp no dudó en reclamarle tras el pitazo final en el Hotspur Stadium.

“No tengo problemas con los árbitros, solo contigo. No has jugado nunca al fútbol”, fueron las palabras del estratega alemán hacia el réferi. La molestia del técnico de los ‘reds’ se debió a que, en su opinión, no se manejaron con el mismo criterio las sanciones a las faltas cometidas por jugadores de ambos clubes.

“Es roja, no hay ningún tipo de dudas. Fue pura coincidencia que tuviera la pierna en el aire; si no, podría habérsela roto”, declaró Klopp para Sky Sports en referencia a la dura entrada de Harry Kane sobre Andrew Robertson, quien sí se fue expulsado en el segundo tiempo por patear a un contrario.

“Tenemos VAR y deciden echar un vistazo a la acción de Robertson otra vez. Está bien, para eso lo tenemos. ¿Pero qué hizo en esa situación? Pasó lo mismo con el penalti a Diogo Jota”, agregó Klopp.

“El señor Tierney me dijo que Diogo Jota para a propósito porque buscaba la falta. Es increíble. Estaba en el mejor lugar del campo para verlo y no lo pitó. Tendrán que preguntarle a él qué problema tiene conmigo”, finalizó

Polémicas del Tottenham vs. Liverpool

La otra gran polémica, además de la roja no mostrada a Kane y el posible penal en contra de Jota, fue el segundo gol del Liverpool, convertido por Robertson luego de que Mohamed Salah tocara el balón con la mano en la jugada previa. A pesar de que la acción fue revisada por el VAR, se decidió dar por válido el tanto.