Antonio Conte da buenas noticias para Tottenham previo al duelo ante Liverpool FC

Tottenham enfrentará a Liverpool FC por la Premier League el 19 de diciembre a las 11.30 a. m. (hora peruana). Previo al compromiso, Antonio Conte, entrenador de los spurs, anunció buenas noticias para el equipo , entre las que destacan el regreso de Giovani Lo Celso al equipo.

El entrenador italiano hizo oficial el regreso del argentino así como el del español Sergio Reguilón y manifestó que están listos para entrenar.

Acerca de los casos de COVID-19. “Es una buena noticia porque casi todos los jugadores están de vuelta en los entrenamientos, y en el próximo, dos días, tendremos la plantilla totalmente negativa y esto es muy importante”, dijo el estratega durante una rueda de prensa para Spurs TV.

Tottenham podría ponerle punto final a los casos de coronavirus

“En las últimas dos semanas, nos hemos enfrentado a muchos problemas. Honestamente, no fue fácil. Durante la temporada hay momentos en los que tienes que afrontar problemas, tienes que solucionar problemas, y estamos al final de nuestros problemas con la COVID-19“, recalcó.

Sobre lo jugadores que regresan a entrenar luego de estar contagiados señaló. “Cuando tienes COVID-19 y estás 10 días sin entrenar, tienes que estar atento. Tengo personal profesional y estamos tratando de encontrar las mejores soluciones”, comentó el exfutbolsita de la Juventus.

Conte busca soluciones a los problemas del plantel

Finalmente, habló sobre lo complicados que han sido estos últimos diez días. “Ha sido muy difícil, sobre todo porque no jugamos. Nuestro último partido fue hace dos semanas y es importante jugar. Asumí el cargo durante la temporada y después de un mes, detener los entrenamientos y de ahí entrenar a toda la plantilla no fue tan fácil. Necesitamos resolver los problemas y encontrar una solución, no quejarnos“, concluyó.