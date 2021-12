Tolima vs. Deportivo Cali: posibles formaciones de la primera final de la Liga Betplay 2021

Tolima vs. Deportivo Cali se enfrentan por la primera final del fútbol colombiano este domingo 19 de diciembre a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana) en el Estadio Deportivo Cali. El Verdiblanco quiere volver a consagrarse en la máxima categoría de Colombia, mientras que los pijaos buscan ganar su primera liga.

Tolima vs. Deportivo Cali: posibles alineaciones

Tolima: Cuesta, Gómez, Quiñones, Mosquera, Hernández, Trujillo, Rios, Albornoz, Cataño, Miranda y Caicedo.

Deportivo Cali: De Amores, Angulo, Menosse, Marsiglia, Velasco, Valencia, Colorado, Preciado, Teófilo, Vásquez y Rodríguez.

Tolima vs. Deportivo Cali: hora

Colombia: 6.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (lunes 20).

¿Cómo seguir Tolima vs. Deportivo Cali ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Tolima vs. Deportivo Cali por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming desde el cual podrás ver el canal Win Sports +. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura GRATIS de La República Deportes.

Historial reciente de Tolima vs. Deportivo Cali