Tolima vs. Deportivo Cali: ¿cuándo y a qué hora juegan por la final de la Liga Betplay?

Tolima vs. Deportivo Cali EN VIVO se enfrentan este domingo 19 de diciembre por la final de ida de la Liga BetPlay 2021 a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana). La transmisión del cotejo irá por la señal de Win Sports+ por TV, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y el marcador actualizado.

Tolima vs. Deportivo Cali: ficha del partido

Partido Tolima vs. Deportivo Cali ¿Cuándo juegan? Domingo 19 de diciembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Deportivo Cali ¿En qué canal? Win Sports+

¿A qué hora juegan Tolima vs. Deportivo Cali?

En Perú y Colombia, el cotejo Tolima vs. Deportivo Cali se disputará a partir de las 6.00 p. m. Consulta la guía de horarios para seguir el encuentro desde otros países de la región.

Colombia: 6.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (lunes 20).

El vigente campeón colombiano Deportes Tolima visitará el estadio del Deportivo Cali en el primer episodio de la defensa de su título por la gran final de la Liga BetPlay. El cuadro verde intentará hacer valer su localía para llegar con ventaja a la vuelta en pos de volver a conquistar un trofeo que le es esquivo desde el 2015.

El Pijao pasó algún susto en la última fecha de los cuadrangulares al verse sorprendido por Alianza Petrolera, que empezó ganando 2-0 fuera de casa. Por suerte para los vinotinto, el delantero Gustavo Ramírez anotó un doblete que le permitió a su equipo empatar y cerrar la ronda previa como puntero invicto con 12 unidades.

El Azucarero, por su parte, cayó por la mínima contra Deportes Pereira, pero dicho resultado no comprometió su clasificación a la final, la cual ya se había ganado en la fecha anterior. El Verdiblanco totalizó 13 puntos en su serie, y dejó muy relegado a su escolta Junior, que se quedó con seis.

Tolima y Deportivo Cali se medirán por séptima vez en este 2021. Los de Ibagué tienen una ligera ventaja de dos victorias frente a una sola de los caleños en estos seis choques. Los tres restantes finalizaron en empate.

¿Dónde ver Tolima vs. Deportivo Cali?

Para que no te pierdas la transmisión del Tolima vs. Deportivo Cali por TV, sintoniza la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga BetPlay para toda la región colombiana.

¿Cómo seguir Tolima vs. Deportivo Cali ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Tolima vs. Deportivo Cali por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming desde el cual podrás sintonizar el canal Win Sports +. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura GRATIS de La República Deportes.

¿Dónde juegan Tolima vs. Deportivo Cali?

La sede para esta primera final de la liga colombiana entre Tolima vs. Deportivo Cali será el estadio Deportivo Cali, propiedad del club homónimo, que tiene capacidad para albergar a 25.000 espectadores.

PUEDES VER: Hinchas de River Plate fallecieron tras sufrir accidente cuando viajaban para ver al equipo

Historial reciente de Tolima vs. Deportivo Cali

Tolima 1-1 Deportivo Cali | 19.09.21

Deportivo Cali 2-0 Tolima | 04.06.21

Tolima 3-0 Deportivo Cali | 25.04.21

Deportivo Cali 0-0 Tolima | 06.04.21

Deportivo Cali 0-0 Tolima | 21.03.21.

Alineaciones probables de Tolima vs. Deportivo Cali

Tolima: Diego Gómez; Freddy Hurtado, Justiniano Peña, Nelson Rivas, Jorge Artigas, Geovanni García, César Rivas, Hernando Patiño, Arley Dinas, Oscar Passo, Ricardo Ciciliano, John Charria, Henry Zambrano y Rogeiro Pereira.

Deportivo Cali: Leonardo Díaz; Jimmy Asprilla, José Mera, Julián Barragán, Gerardo Bedoya, Bréiner Benalcázar, Oscar Díaz, Mayer Cándelo, Elkin Murillo, Léider Preciado, Jorge Díaz