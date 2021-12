‘Teo’ Gutiérrez confía en que Deportivo Cali haga un buen partido en la final de la Liga Betplay

Teófilo Gutiérrez es considerado uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol colombiano. ‘Teo’ jugó por equipos de renombre como River Plate, Racing, Sporting de Lisboa, Junior y Deportivo Cali, su actual club. Previo a la final de la Liga Betplay, el delantero de 36 años se refirió al encuentro de este domingo pactado para las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana).

Durante una rueda de prensa, Gutiérrez expresó su emoción de volver a jugar una final ante el vinotinto y oro. Además, reveló que le está cogiendo cariño a su actual club. “El cariño es sinónimo de alegría. Los rivales ya me conocen y más ese, que lo he enfrentado en muchas finales. Las he disfrutado al máximo, como siempre, y esta tiene un sabor aún más bonito, porque es con el Cali, un club al que le estoy cogiendo mucho cariño, por los compañeros, por el gran entrenador que tenemos”, indicó el colombiano en rueda de prensa.

Sobre sus compañeros, dijo: “Tenemos un gran grupo, gente con hambre, con deseos de ganar esta liga colombiana y vamos camino hacia ella. Me abrió las puertas el Deportivo Cali y eso para mí no tiene precio, es algo muy hermoso y voy a dejar la vida en cada partido, y en esta final aún más”, añadió.

Sobre la primera final, ‘Teo’ manifestó que espera que se dé un buen espectáculo. “Es una final, la vamos a jugar como se debe, con muy buen fútbol, carácter, jerarquía y nuestra gente. Esperamos que sea un maravilloso espectáculo, con un marco hermoso. Y esos son los que me gustan a mí, a mis compañeros, creo que nos hemos acostumbrado a eso”, concluyó.

Tolima vs. Deportivo Cali: hora

Colombia: 6.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (lunes 20).

¿Cómo seguir Tolima vs. Deportivo Cali ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Tolima vs. Deportivo Cali por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming desde el cual podrás ver el canal Win Sports +. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura GRATIS de La República Deportes.