VER Juventus vs. Bolonia HOY por la Serie A italiana vía Star Plus EN VIVO

Juventus vs. Bolonia se enfrentan HOY, sábado 18 de diciembre por la Serie A de Italia, desde las 12.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Renato Dall’Ara (Bolonia). El encuentro será transmitido ONLINE mediante la plataforma Star Plus. Asimismo, La República Deportes hará una cobertura GRATIS POR INTERNET.

Juventus vs. Bolonia: ficha del partido

Partido Juventus vs. Bolonia ¿Cuándo juegan? Sábado, 18 de diciembre ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Renato Dall’Ara (Bolonia) ¿En qué canal? Star Plus

Juventus vs. Bolonia: hora

Argentina: 2.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Juventus vs. Bolonia: canal de transmisión

El duelo Juventus vs. Bolonia será transmitido en territorio peruano por la señal de Star Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos.

Perú: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Bolivia: Star+

Venezuela: Star+

Argentina: Star+

Chile: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

Paraguay: Star+

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star Plus tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Juventus vs. Bolonia, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Juventus vs. Bolonia y no tienes Star Plus, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

Juventus vs. Bolonia: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Bentancur y Morata.

Bolonia: Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey, Barrow, Skov Olsen y Arnautovic.

Juventus vs. Bolonia: pronóstico

El local, Bolonia, llegará a este compromiso con dos derrotas consecutivas, ante Torino (2-1) y Fiorentina (3-2), resultado que los posiciona en el décimo lugar del campeonato Italiano. Por otro lado, la Vieja Señora se encuentra fuera de toda competición internacional con 28 puntos y en la casilla siete.

Serie A: tabla de posiciones