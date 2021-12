Hinchas de River Plate fallecieron tras sufrir accidente cuando viajaban para ver al equipo

Trágica noticia en el fútbol argentino. Cuatro hinchas de River Plate (dos hombres, una mujer y un niño de siete años) perdieron la vida en un fatal accidente al chocar su camioneta contra un camión en su camino a Santiago del Estero, a donde viajaban para presenciar la final del Trofeo de Campeones entre su equipo y Colón.

Según reportan medios locales, el siniestro se produjo en la ruta provincial N°4, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. El auto en el que viajaban los fanáticos del Millonario invadió el carril contrario luego de que el chofer perdió el control del volante y terminó estrellándose contra el vehículo que venía en sentido contrario.

Una mujer que viajaba en la camioneta fue la única que sobrevivió al terrible choque. Por las heridas de consideración producto del impacto, fue trasladada de inmediato al Hospital José María Cullen. El conductor del camión, quien resultó ileso, negó tener responsabilidad en la tragedia.

Así quedaron los vehículos luego del choque. Foto: Twitter/Andrés Yossen

“Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase. La camioneta perdió el control al morder la banquina y se cruzó a la mano contraria; luego toca el camión y se tumba”, manifestó el hombre en declaraciones recogidas por diario santiagueño El Liberal.

River Plate y Colón de Santa Fe disputan este sábado la final del Trofeo de Campeones en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Los dos clubes se ganaron el derecho a participar de esta definición como ganadores de la Liga Profesional y la Copa de la Liga, respectivamente.