Reimond Manco reveló que su extécnico en Qatar le pidió 40% de su sueldo para hacerlo jugar

Mientras se mantiene en la búsqueda de un nuevo equipo para la Liga 1 2022, el mediocentro ofensivo Reimond Manco rememoró algunos pasajes de su carrera en el extranjero. En diálogo con el presentador Jesús Alzamora, el exjugador de Alianza Lima reveló que un extécnico que tuvo en Qatar con Al-Wakrah le pidió dinero para inscribirlo.

“Me lleva un entrenador que estaba en la reserva del PSV cuando jugaba allá. Me pide, me compran y firmo por cuatro años. Tenía que regresar porque la visa era por unos días, pero cuando llego habían sacado al entrenador que me había llevado y trajeron a otro”, comenzó Manco para el programa La lengua, de YouTube.

“(El nuevo técnico) me dijo: ‘Hay cupo de extranjeros, pero he visto tus videos y la verdad me gusta cómo juegas. Habla con mi representante que te tiene algo que decir’”, continuó el ‘Rei’, para luego dar a conocer cuál fue la exigencia del DT: “60-40 (por ciento de mi sueldo) me dijeron”.

“Dije que no le iba a dejar ni un dólar. ‘Entonces no vas a jugar, no te vamos ni a inscribir, me respondieron’. Qué importa, yo tenía contrato. Me hicieron trotar por fuera casi todo un año”, manifestó el futbolista de 31 años, quien consideró que ahora “el fútbol se ha vuelto mucho negocio, nos miran a los jugadores como objetos”.

A pesar de todo, Manco sostuvo que pasó un buen año porque pudo hacer cumplir su contrato, aunque la inactividad sí le pesó en lo futbolístico. “Fue el mejor año de mi vida, personalmente, pero futbolísticamente no, estaba aburrido”, afirmó.