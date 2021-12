Real Madrid vs. Cádiz: posibles alineaciones del partido de LaLiga Santander 2021-2022

¡El fútbol español no para! Real Madrid vs. Cádiz chocarán este domingo 19 de diciembre por la fecha 18 de LaLiga Santander 2021-2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). Aunque el equipo de Carlo Ancelotti llegará con bajas por los recientes resultados positivos a COVID-19, no dejan de ser favoritos.

Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Andriy Lunin, Gareth Bale y Rodrygo serán las ausencias por coronavirus. Ellos se suman a Dani Carvajal, quien aún se recupera de las molestias musculares. A pesar de ello, el cuadro blanco saldrá a llevarse los tres puntos contra uno de los coleros del campeonato. En esa misma línea, conoce en esta nota a los posibles titulares de ambas escuadras.

Real Madrid vs. Cádiz: posibles alineaciones del equipo merengue

Los dirigidos por ‘Carletto’ quieren alejarse más en la punta; por eso, el DT plasmaría su clásico 4-3-3, donde, aunque algunos sean piezas de recambio para el italiano, fácilmente desarrollarían una buena labor de titulares. Además, tendrían el regreso total del ‘Gato’ Benzema. Es así que los blancos no dejarán de ser favoritos, mucho menos siendo locales.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Nacho Fernández, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde/Camavinga; Lucas Vázquez/Eden Hazard, Vinícius y Karim Benzema.

Karim Benzema, el indiscutible goleador de La Liga y uno de los delanteros más temidos de toda Europa. Foto: EFE

Cádiz vs. Real Madrid: posibles alineaciones del Submarino amarillo

Por otro lado, Cádiz, que marcha antepenúltimo en la tabla, también llega con bajas al encuentro. El DT Álvaro Cervera no contará con los lesionados José Mari ni Jon Ander Garrido, tampoco con el suspendido Salvi Sánchez. Otra duda en el conjunto amarillo es Isaac Carcelén, jugador que presenta molestias y no es fija su participación. El entrenador podría hacer un cambio radical en el once titular, como lo hizo en el anterior duelo.