Luka Modrid podría no jugar ante el Cádiz pese a haber dado negativo en la última prueba

La duda se cierne sobre Luka Modric. El croata, que dio positivo en un test de antígenos y dos días más tarde arrojó negativo en una PCR, se encuentra en una incertidumbre en cuanto a los duelos del Real Madrid ante Cádiz y Ahtletic Bilbao, por LaLiga Santander.

¿Qué ocurre con el futbolista merengue? El problema radica en que el jugador, que se encuentra en óptimas condiciones físicas, puede disputar un encuentro oficial según los protocolos de la Comunidad de Madrid (ante Cádiz, este domingo); pero no puede hacerlo en el País Vasco, donde enfrentarán al Athletic Bilbao el próximo miércoles, debido a que las medidas son diferentes y las autoridades de Euskadi no lo permiten.

PUEDES VER: Éxar Rosales fue inhabilitado de toda actividad futbolística por 10 años

De esta manera, el Real Madrid se encuentra a la espera de un pronunciamiento de LaLiga y la Comunidad de Madrid , pues esta segunda le permite jugar siempre y cuando esté vacunado. Sin embargo, el reglamento del ente organizador del fútbol español, obliga a al futbolista a realizar una cuarentena de 10 días a cualquier persona que haya arrojado positivo.

A un poco más de 24 horas para que se lleve a cabo el Real Madrid vs. Cádiz, Luka Modric no ha sido informado si jugará o no.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Cádiz?

Real Madrid vs. Cádiz se verán las caras este domingo 19 de diciembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro, pactado por la jornada 18 de LaLiga Santander, será transmitido por la web de La República Deportes.