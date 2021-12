VER Rayo Vallecano vs. Alavés EN VIVO: sigue el partido de LaLiga Santander

Rayo Vallecano vs. Alavés se enfrentan EN VIVO este 18 de diciembre desde las 8 a.m. (hora peruana) por la fecha 18 de LaLiga Santander. El encuentro se jugará en el Estadio de Vallecas y contará con la TRANSMISIÓN de Star Plus para toda Latinoamérica. Además, puedes seguir todas las incidencias de este cotejo ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

El conjunto de la franja viene de perder 2-0 con Villarreal y ocupa el sexto lugar con 27 puntos. Por su parte, Alavés empató 1-1 con Getafe en la jornada anterior y se encuentra en la casilla 17 de la tabla con 15 unidades.

Rayo Vallecano vs. Alavés: ficha del partido

Partido Rayo Vallecano vs. Alavés ¿Cuándo juegan? Sábado 18 de diciembre ¿A qué hora juegan? 8 a.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio de Vallecas

Rayo Vallecano vs. Alavés: posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Savelijch, Catena, Fran García; Comesaña, Valentín; Palazón, Trejo, Álvaro García y Guardiola.

Alavés: Pacheco; Martín, Tachi, Laguardia, Duarte; Manu García, Loum; Pellistri, Pere Pons, Rioja; y Joselu.

¿A qué hora juegan Rayo Vallecano vs. Alavés?

Perú: 8 a.m.

Colombia: 8 a.m.

Ecuador: 8 a.m.

México: 7 a.m.

Bolivia: 9 a.m.

Paraguay: 9 a.m.

Venezuela: 9 a.m.

Chile: 10 a.m.

Brasil: 10 a.m.

Argentina: 10 a.m.

Uruguay: 10 a.m.

España: 4 p.m.

¿Dónde ver Rayo Vallecano vs. Alavés?

El encuentro entre Rayo Vallecano vs. Alavés será transmitido a través del servicio de streaming Star Plus. También podrás seguir el encuentro por la web de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus?

También podrás ver la transmisión del partido entre Rayo Vallecano vs. Alavés por internet, a través de la señal de Star Plus. Para acceder a la programación del servicio de streaming, debes registrarte con tus datos personales en la web www.starplus.com e iniciar sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Rayo Vallecano vs. Alavés?

El encuentro entre Rayo Vallecano vs. Alavés se jugará en el Estadio de Vallecas, ubicado en la ciudad de Madrid.