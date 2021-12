Premier League suspende 5 partidos y casos de COVID-19 ponen en riesgo continuidad del torneo

La Premier League ha suspendido cuatro partidos más este fin de semana, elevando la cifra a cinco, debido a los brotes de coronavirus que se están produciendo entre varios futbolistas que disputan el torneo inglés.

Los encuentros aplazados son el Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City y el Everton-Leicester City. A estos partidos hay que sumar el duelo entre el Manchester United y Brighton que se iba a disputar este sábado, el cual fue suspendido a primera hora de la tarde.

En total, la Premier ha aplazado en una semana nueve encuentros. Las razones que ha alegado la competición para la suspensión de los encuentros son que el Brentford ha experimentado un brote de COVID-19 que ha cerrado su campo de entrenamiento, por lo que no han podido preparar en condiciones el partido, mientras que el Watford se encuentra en una situación parecida y no tiene suficientes jugadores disponibles; mismo caso que el Norwich City y Leicester City.

La Premier League suspendió cinco partidos por brotes de coronavirus. Foto: AFP

La Premier League ha reiterado, después de que se le pidiera suspender toda la jornada, que analizará caso a caso, teniendo en cuenta factores como el número de jugadores disponibles que tenga el equipo, la gravedad del brote y la forma en que hayan podido preparar el partido.

Gerrard en contra del Boxing Day: DT del Aston Villa llama al sentido común

El técnico inglés, previo al encuentro ante Burnley, comentó acerca de la seguidilla de partidos que afrontarán los clubes de la liga inglesa por el Boxing Day, tradicional evento que se disputa todos los años entre el 26 de diciembre, un día después de Navidad, y el día 28.

Gerrard mostró su disconformidad con esta fecha, ya que prioriza el bienestar de sus dirigidos y de los futbolistas de los demás conjuntos. Además, la primera división inglesa se ha visto afectada por el nuevo brote de la COVID-19 en varios equipos, lo que ha hecho que se suspendan partidos como el del Manchester United vs. Brighton por casos positivos.

“Nunca se debe esperar que los futbolistas jueguen dentro de dos días. Jugar los días 26 y 28 de diciembre no está bien. Cuando se tiene en cuenta la COVID, no creo que deba suceder. Espero que prevalezca el sentido común”, dijo el extécnico de los Rangers de Escocia, según cita Melissa Reddy, corresponsal del medio The Independent.