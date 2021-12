¡No la suelta! Lionel Messi se llevó la Copa América a su casa de París

Sin duda, uno de los mayores logros en la carrera profesional de Lionel Messi es la obtención de la Copa América. El astro argentino no solo lo ha declarado en diversas oportunidades, sino que, junto a sus compañeros, no han perdido la oportunidad de posar junto al anhelado trofeo en innumerables fotografías. Precisamente, una instantánea compartida por el jugador Leandro Paredes llamó la atención de la hinchada y la prensa deportiva.

En ella se observa al capitán de la albiceleste acompañado de Paredes y Ángel Di María en la sala de su casa de París y, a un lado, a la copa del torneo más importante de Sudamérica. Las reacciones a la imagen no se hicieron esperar. Incluso, el jugador del Bayern Múnich, Eric Maxim Choupo-Moting, consultó si el trofeo siempre estaba allí o solo se encontraba de ‘visita’.

Messi, Di María y Paredes posaron junto a la Copa América. Foto: Instagram de Leandro Paredes

Hasta el momento, no hay una explicación exacta sobre si, efectivamente, la copa se encuentra en la mansión de los Messi. No obstante, no sería una sorpresa que así fuera. El duro camino que tuvo que recorrer el atacante argentino para ganar el ansiado trofeo es razón más que suficiente.

