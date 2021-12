La humildad de Ronaldinho: Juan Manuel Vargas contó increíble anécdota con astro brasileño

Juan Manuel Vargas jugó en la Fiorentina de la Serie A de Italia durante cuatro años. Durante ese tiempo, no solo tuvo la oportunidad de enfrentarse a los mejores equipos de Europa, sino también de codearse con los ídolos de aquel entonces. Precisamente, el lateral izquierdo contó, en una entrevista con Luis ‘Cuto’ Guadalupe para el Diario Trome, una increíble anécdota que vivió con el astro brasileño Ronaldinho.

“Estábamos en el estadio San Siro y en el camerino yo dije ‘estos no te van a reconocer’, todos los sudacas se conocen. En eso escucho ‘Oe, peruano, Vargas’, volteo y era Ronaldinho ”, declaró el futbolista, muy emocionado. “Lo saludé, ‘¿Cómo estás, qué tal Ronaldinho?’ Sentí una vaina acá en el estómago y al terminar el partido me dio su camiseta, la verdad que yo digo ‘son campeones del mundo y tienen esa humildad’” , enfatizó el popular ‘Loco’ Vargas.

El ex seleccionado peruano también habló sobre los partidos en los que tuvo que enfrentarse a los grandes jugadores del balompié mundial. “Marcar a Cafú por mi lado, a Zanetti. También a delanteros como Zlatan Ibrahimovic, a Ronaldo que estaba en su época, el fútbol me ha dado muchas alegrías”, señaló cuando recordaba estos gratos momentos.

Retorno a la U

Al ser consultado sobre su retiro del fútbol profesional, Juan Manuel Vargas descartó haber tomado esa decisión. “Yo no he dicho que me he retirado del fútbol. Sí, me encantaría retirarme de la mejor manera y no como lo hice en Universitario”, mencionó. Tras su respuesta, el jugador también fue cuestionado sobre los rumores de un posible regreso al cuadro crema. “No pierdo la fe, pero ya no es decisión mía, es una decisión de la gente que está manejando el club. Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande”, finalizó.