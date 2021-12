Arley sobre continuar en Alianza Lima: “Me quiero quedar, pero me iría por la puerta grande”

Luego de obtener el título nacional ante Sporting Cristal, la directiva de Alianza Lima empezó a trabajar en la conformación del plantel para la temporada 2022. Los íntimos van en busca de lograr el bicampeonato y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. En ese aspecto, el atacante colombiano ha mostrado su deseo de continuar, pero aún no se han comunicado con él.

Arley Rodríguez fue un cambio potente en el esquema de Carlos Bustos. El atacante estuvo presente en 23 encuentros (690 minutos) y marcó 4 tantos. No solo le sumó rapidez al momento de realizar las transiciones de defensa a ataque, sino también estuvo presente en los relevos con Oslimg Mora.

El delantero conversó con Deporte Total sobre su futuro en tienda íntima y la prioridad que le está dando. “Dejé a mi representante a cargo porque a veces me estreso con eso y no puedo disfrutar mis vacaciones”.

“Los primeros en salir a decir si renuevo o no, seríamos el club y yo. Me imagino que esta semana se decidirá, porque ya queda poco para la pretemporada y también porque el club sabe que como persona siempre fui impecable y merezco que tomen una decisión para yo mirar qué hacer con mi futuro”, agregó.