Ancelotti sobre el titularato de Hazard: “Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece”

En la previa del encuentro Real Madrid vs. Cádiz por la fecha 18 de La Liga Santander, Carlo Ancelotti mencionó que Eden Hazard será titular porque ha venido entrenando de gran forma. Además, se refirió a la situación de Luka Modric y el brote de COVID-19.

El estratega italiano declaró en conferencia de prensa que el volante belga ya se encuentra realizando los entrenamientos al 100%. “Mañana es titular. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece. No por las bajas. Ha trabajado muy bien. Está preparado por lo que ha mostrado en los entrenamientos. No estaba acostumbrado a jugar en la derecha y he preferido a Rodrygo y Asensio ahí. Tiene todo para hacer una segunda parte de la temporada muy buena y ser útil e importante para el equipo” , inició.

Respecto al encuentro de este domingo 19 de diciembre, Ancelotti mencionó que tienen que seguir jugando de acuerdo a su identidad. “No tenemos que cambiar mucho nuestra identidad. El Cádiz puede que no tenga la calidad de otros, pero está muy bien preparado, maneja bien la contra y el balón parado. Si tenemos que defender en nivel bajo, lo haremos. Porque hemos mejorado mucho en defensa y eso es uno de los puntos más importantes de este equipo” .