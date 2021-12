Gabriel Achilier confirmó que no está en los planes de Alianza Lima para el 2022

Alianza Lima busca reforzarse de la mejor forma para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. En los últimos días, se habló de un posible retorno de Gabriel Achilier al equipo blanquiazul para el 2022. Sin embargo, el ecuatoriano confirmó que no jugará en el cuadro íntimo en la siguiente temporada.

“Se está conversando. Estamos hablando para negociarlo, ya que al parecer no entro en los planes del club, del equipo, y eso nos pone muy tristes, teníamos mucha ilusión y ganas de ir, pero por situaciones que se dan en el fútbol, de momento, no entraría en los planes. Me tocaría analizar una opción o las que se están dando hasta ahora”, declaró para El Comercio.

El defensor se mostró apenado por esta decisión y señaló que no conoce los motivos por los que no será tomado en cuenta. “Pese a tener contrato, las chances ya no están. Por parte administrativa o de la dirigencia, no sé cuál sea la excusa o el argumento que ellos manejen. Yo me siento en óptimas condiciones, físicamente mejor que nunca, y con mucha hambre e ilusión, pero por algo se dan las cosas”.

Finalmente, Achilier indicó que no le guarda rencor a la institución de La Victoria. “Agradecido porque la gente de Alianza me dio la oportunidad de creer en mí, pese a que no pude llegar al club. Apostó en mí en un momento donde lo necesitaba”, detalló.

Gabriel Achilier se iría de Alianza Lima sin jugar un minuto

Gabriel Achilier llegó como flamante fichaje de Alianza Lima para el 2021. Sin embargo, el ecuatoriano tuvo que ser prestado al Orense de su país debido a la incertidumbre de si el club blanquiazul iba a jugar la Liga 1 o la Liga 2.

De confirmarse su salida para la próxima temporada, el experimentado defensor podría dejar el equipo íntimo sin disputar un solo minuto de forma oficial.