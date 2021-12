Star+ EN VIVO AC Milan vs Napoli: ¿cómo y dónde ver partido por la Serie A?

AC Milan vs Napoli se miden EN VIVO en partido por la fecha 18 de la Serie A 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este domingo 19 de diciembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star+ a partir de las 2.45 p. m. de Perú desde el estadio San Siro. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del AC Milan vs Napoli EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Los fanáticos del AC Milan esperarán que un decepcionante empate 1-1 contra el Udinese en la jornada anterior sea solo un tropiezo en el largo camino de la temporada hacia el Scudetto. Ciertamente, no debería ser una sorpresa ver a los aspirantes al título recuperarse en San Siro, ya que los rossoneros han perdido solo dos veces en la Serie A esta temporada (ganados 12, empatados 3, perdidos 2).

Después de ubicarse entre los primeros tres lugares durante gran parte de la temporada, una racha de solo una victoria en seis jornadas de liga tiene al Napoli en el cuarto lugar de la Serie A (ganados 1, empatados 2, perdidos 3). Dado su rendimiento inconsistente en las últimas jornadas, el Napoli arranca como ‘no favorito’ de cara a este choque; un rótulo que no le ha agradado en el Calcio italiano hasta ahora.

Star+ EN VIVO AC Milan vs. Napoli: ficha del partido

Partido AC Milan vs Napoli ¿Cuándo juegan? Domingo 19 de diciembre del 2021 ¿Dónde? Estadio San Siro ¿A qué hora? 2.45 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star+

Star+ EN VIVO AC Milan vs. Napoli: posibles alineaciones

AC Milan: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Alessio Romagnoli, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers, Ismael Bennacer, Brahim Díaz, Rade Krunic, Tiémoué Bakayoko y Zlatan Ibrahimovic.

Napoli: David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Eljif Elmas, Piotr Zieliński, Andre Zambo Anguissa, Adam Ounas, Diego Demme, Hirving Lozano y Dries Mertens.

Star+ EN VIVO: ¿A qué hora juegan AC Milan vs Napoli?

Argentina: 4.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Star+ EN VIVO: ¿En qué canales ver AC Milan vs. Napoli?

Perú: ESPN Sur y Star Plus

Colombia: ESPN Sur y Star Plus

México: Star Plus

Paraguay: ESPN Sur y Star Plus

Bolivia: ESPN Sur y Star Plus

Ecuador: ESPN Sur y Star Plus

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: ESPN Sur y Star Plus

Argentina: ESPN Sur y Star Plus

Chile: ESPN Sur y Star Plus

Uruguay: ESPN Sur y Star Plus

España: Movistar+

Francia: beIN Sports Connect

Reino Unido: BT Sport App

Italia: DAZN.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs. Napoli?

Para acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs. Napoli, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.