Exasistente de Pékerman considera que Perú irá al Mundial si suma puntos en Barranquilla

Pablo Garabello, exasistente de José Pékerman en la selección colombiana y exentrenador de UTC, se refirió durante una entrevista al próximo partido de la Bicolor por las Eliminatorias Qatar 2022, ante Colombia en Barranquilla, y resaltó las virtudes del equipo de todos.

“Estoy en condiciones de afirmar que va a ser un partido durísimo para los dos. No veo un candidato como lo era antes Colombia. Perú está en condiciones de asegurar esta levantada que tiene el equipo, con delanteros peligrosos. Creo que hasta puede ganar. Considero que la plaza no es tan fuerte, como con nosotros, ya que esto es de rachas, y Perú debe aprovechar que los delanteros colombianos están en un momento raro”, inició el entrenador argentino para Ovación.

Garabello considera que la Bicolor puede llegar al Mundial si no pierde en Barranquilla. “Si se preparan mentalmente como Gareca lo hace y el jugador peruano va convencido, no me cabe duda de que Perú tiene todas las chances. Será un partido de detalles. Si salen bien parados de las próximas dos fechas y no pierden en Barranquilla, no me cabe duda de que Perú va al Mundial”, agregó.

Su salida de UTC

El estratega llegó a UTC para la temporada 2021, pero fue destituido del puesto tras la Fase 1. “Lamentablemente me tocó salir de UTC a los seis meses de llegar. Tuve la posibilidad de quedarme, ya que un club se había quedado sin equipo, pero no nos pusimos de acuerdo por detalles. Si Dios quiere, voy a tener revancha en el fútbol peruano. Me sentí muy bien”, comentó.

Garabello sorprendido por el juego de Paolo Guerrero

Finalmente, reveló que Paolo Guerrero es el mejor jugador peruano que ha visto. “Me sorprendió gratísimamente Paolo Guerrero. Cuando mi papá me habla de Uribe, de Oblitas, sé que han sido grandísimos jugadores. A mí me tocó ver de cerca que él, entre Murillo y Medina, bajó la pelota con calidad, la amortiguó, giró y sacó un remate”, concluyó.