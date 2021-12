¿Cómo ver por Roja Directa el partido entre Celta de Vigo vs. Espanyol EN VIVO por la Liga Santander?

Celta de Vigo vs. Espanyol por Roja Directa será un encuentro emocionante que se llevará a cabo este viernes 17 de diciembre, donde el peruano Renato Tapia tendrá una nueva oportunidad para lucir su mejor juego, del cual dependerá que el Celta pueda obtener un resultado auspicioso en el partido ante el conjunto catalán. Como se recuerda, Tapia ha logrado alcanzar los 50 compromisos oficiales con el club gallego, en el que espera seguir destacando, y ello se demostró en la victoria 2-1 que tuvieron ante el Andorra.

En esta nota podrás conocer cómo poder disfrutar este cotejo, a qué hora y en qué canales de transmisión seguir el mismo.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Espanyol?

En horario peruano, el choque Celta de Vigo vs. Espanyol Real se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Celta de Vigo vs. Espanyol?

El partido Celta de Vigo vs. Espanyol en territorio peruano se podrá sintonizar por la señal de DirecTV Sports. Consulta la guía de canales en otro países.

Perú: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar+

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Espanyol EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Celta de Vigo vs. Espanyol ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción.

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Espanyol en Roja directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Celta de Vigo vs. Espanyol

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Celta de Vigo vs. Espanyol

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Tapia; Brais Méndez, Beltrán, Cervi; Aspas y Santi Mina.

Espanyol: Diego López; Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Bare, Herrera; Embarba, Darder, Puado y Raúl de Tomás.