Robert Lewandowski igualó el récord de Cristiano Ronaldo de goles en un año calendario

Robert Lewandowski, actual goleador del Bayern Múnich y la selección de Polonia, acaba de igualar la mejor marca de goles anuales de Cristiano Ronaldo en un año calendario (69 anotaciones), misma que obtuvo en 2013. El atacante polaco anotó el último tanto de la aplastante victoria del Bayern Múnich (4-0) sobre Wolfsburgo.

Además, Lewandowski también obtuvo la distinción como el máximo goleador de Europa por tercer año consecutivo. Anteriormente lo ganó en 2019 con 48 goles, 2020 con 45 y en 2021 con una enorme diferencia, 69.

Revive el gol 69 de Lewandowski

El delantero polaco anotó a los 86 minutos del compromiso tras aprovechar un pase de cabeza de Musiala.

Lewandowski en el once ideal de la IFFHS

Con un 4-3-3, el equipo ideal de 2021 está formado por el italiano Gianluigi Donnarumma en la portería; el marroquí Achraf Hakimi, el italiano Leonardo Bonucci, el portugués Ruben Dias y el canadiense Alphonso Davies en defensa; el italiano Jorginho, Messi y el belga Kevin de Bruyne en el medio campo; y en punta figuran Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Mbappé.

Robert Lewandowski conmovido por el pedido de Messi en la ceremonia del Balón de Oro

La ‘Pulga’ recibió su séptimo Balón de Oro y, durante su discurso, pidió que se le otorgue este premio al atacante del Bayern Múnich por su gran desempeño en el 2020, año en el cual no se celebró este certamen debido a la pandemia de la COVID-19. Al respecto, Lewandowski se pronunció. “Estar tan cerca y a la vez tan lejos hace que quede este sentimiento tan amargo (…) Su discurso en el acto de París, en el que expresó que, en su opinión, me merecía el Balón de Oro 2020, me conmovió y me hizo feliz de verdad”, manifestó.