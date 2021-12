Gerrard en contra del Boxing Day: DT del Aston Villa llama al sentido común

El Aston Villa se prepara para jugar este fin de semana ante el Burnley por la decimoctava jornada de la Premier League. Los villanos vienen de ganar su último encuentro el pasado martes 14 de diciembre frente al Norwich por 0-2 en condición de visitante. Los leones, desde la llegada de su nuevo técnico, Steven Gerrard, han cosechado buenas victorias, sobre todo con los duelos más parejos.

El técnico inglés, previo al encuentro ante los vinotintos, comentó acerca de la seguidilla de partidos que afrontarán los clubes de la liga inglesa por el Boxing Day, tradicional evento que se disputa todos los años entre el 26 de diciembre, un día después de Navidad, y el día 28.

Gerrard mostró su disconformidad con esta fecha, ya que prioriza el bienestar de sus dirigidos y de todos los futbolistas de los demás conjuntos. Además, la primera división inglesa se ha visto afectada por el nuevo brote de la COVID-19 en varios equipos, lo que ha hecho que se suspendan partidos como el del Manchester United vs. Brighton por casos positivos.

“Nunca se debe esperar que los futbolistas jueguen dentro de dos días. Jugar los días 26 y 28 de diciembre no está bien. Cuando se tiene en cuenta la COVID, no creo que deba suceder. Espero que prevalezca el sentido común“, dijo el extécnico de los Rangers de Escocia, según cita Melissa Reddy, corresponsal del medio The Independent.

Melissa Reddy puso la declaración en su cuenta de twitter. Foto: captura Melissa Reddy

Steven Gerrard como DT del Aston Villa

20.11.21 | Aston Villa vs. Brighton (2-0)

27.11.21 | Crystal Palace vs. Aston Villa (1-2)

01.12.21 | Aston Villa vs. Manchester City (1-2)

05.12.21 | Aston Villa vs. Leicester City (2-1)

11.12.21 | Liverpool vs. Aston Villa (1-0)

14.12.21 | Norwich vs. Aston Villa (0-2)

Próximos partidos del Aston Villa